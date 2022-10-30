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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يواصل الصعود.. وهذا سعره بختام تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر صرف الدولار.. استمر ارتفاع  سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأحد 30-10-2022، مستهل تعاملات الأسبوع، إذ ارتفع سعر الدولار اليوم بأكثر من 40 قرشا، بعد أن شهد ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.12 جنيه.

أعلى سعر للدولار في البنوك

وقدم بنك أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر للدولار بقيمة 24.12 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع،  وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، وفقا لأحر تحديث.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار   في أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، بنك مصر”  اليوم 23.80 جنيه للشراء 23.90 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر صرف الدولار 23.10 جنيه للشراء و23.20 جنيه للبيع.

وتخطى سعر صرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 24 جنيها ، مسجلاً 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

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الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

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ارتفاع سعر اليورو في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد 30 أكتوبر

سعر صرف الدولار اليوم 

وفي بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار 23.95 جنيه للشراء و 24.05  جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري إلى 24  جنيها للشراء 24.10 جنيه للبيع.

وقدم المصرف العربي الدولي أقل سعر للدولار مسجلا 23.80 جنيه للشراء و23.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الاسكندرية  سجل سعر الدولار 22.85 جنيه للشراء و 23.95 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  23.90 جنيه للشراء و 24  جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك:" البركة، المشرق، أبو ظبي التجاري" 24 جنيها للشراء و24.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية ، والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

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