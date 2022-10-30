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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

واصلت الصعود.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأحد

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية ختام الأحد

يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات ختام تعاملات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022  وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي فى البنك الأهلي.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم الأحد 23.8 جنيه للشراء و 23.90 جنيه للبيع مقارنة 22.95 جنيه للبيع الخميس الماضي بإرتفاع 1.15 جنيه.

سعر الدولار اليوم 

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 23.62جنيه للشراء و 23.89 جنيه للبيع مقارنة 23.16جنيه للبيع الخميس الماضي بزيادة 27 قرش  .

سعر اليورو

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 27.38جنيه للشراء و27.77 جنيه للبيع مقابل 26.72جنيه للبيع الخميس الماضي بارتفاع 150 قرشا .

أسعار الجنيه الاسترليني 

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 23.85جنيه للشراء و 24.18 جنيه للبيع مقارنة 23.31جنيه للبيع بزيادة 1.13 جنيه .

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الدولار يسجل 22.99 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

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ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  2.15جنيه للشراء و2.18جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الأحد 2.29جنيه للشراء و2.33جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  3.17جنيه للشراء و3.21جنيه للبيع  .

أسعار صرف العملات الآسيوية
 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد .

بلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 16.09جنيه للشراء و 16.39جنيه للبيع  

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد عند 3.27جنيه للشراء و3.31جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي 

ورفع البنك المركزي،  الخميس الماضي ،معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس،خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

ورفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.
 

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار البنك الاهلي اليوم الأحد

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