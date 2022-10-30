تخطى الـ 24 جنيهًا.. ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

واصل سعر الدولار في البنوك الارتفاع اليوم الأحد 30-10-2022، مستهل تعاملات الأسبوع، إذ ارتفع سعر الدولار اليوم بأكثر من 30 قرشا، بعد أن شهد ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.12 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 23.15 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر صرف الدولار 23.30 جنيه للشراء و23.40 جنيه للبيع.

وتخطى سعر صرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات حاجز الـ 24 جنيها، مسجلاً 24 جنيهًا للشراء و24.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري إلى 23.95 جنيه للشراء 24.05 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار 23.50 جنيه للشراء و23.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 23.15 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

وفي النك المركزي المصري سجل سعر الدولار 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديث اليوم الاحد.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الاسكندرية سجل سعر الدولار 22.95 جنيه للشراء و 23.05 جنيه للبيع

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك الخميس الماضي، بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وبشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري سمح البنك المركزي للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات.

وأقل سعر للدولار كان في بنك كريدي أجريكول مسجلا 22.90 جنيه للشراء و23 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 22.90 جنيه للشراء و23 جنيهًا للبيع.