تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، من أبرز ما أعلنته الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة والتقلبات الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار.

ويرصد صدى البلد في الفيديو التالي أبرز التحذيرات التي أعلنتها الأرصاد الجوية :

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لخرائط الطقس والتوزيعات تشير إلى زيادة فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة إلى السواحل الشرقية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهارا علي شمال البلاد تكون مائلة للبرودة في آخره الليل، حيث يكون مائل للحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد

ويكون طقس اليوم، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد، ويكون لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، في الوقت الذي شهدت بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية في الساعات الباكر من الصباح.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19 درجة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد خلال اليومين القادمين، فإن حالة الطقس سوف تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك موجة أمطار متفرقة تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، يصاحبها نشاط رياح، ومتوقع أن يكون ذروتها غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء.