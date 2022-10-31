عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”  مريم كمال ، تغطية خاصة عن  حالة الطقس  اليوم، من أبرز ما أعلنته الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة والتقلبات الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار. 

ويرصد صدى البلد في الفيديو التالي أبرز التحذيرات التي أعلنتها الأرصاد الجوية :

شاهد الفيديو 

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لخرائط الطقس والتوزيعات تشير إلى زيادة فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة إلى السواحل الشرقية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهارا علي شمال البلاد تكون مائلة للبرودة في آخره الليل، حيث يكون مائل للحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد

ويكون طقس اليوم، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد، ويكون لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، في الوقت الذي شهدت بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية في الساعات الباكر من الصباح.

txt

أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

txt

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 22 درجة
شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16 درجة 
جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19 درجة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد خلال اليومين القادمين، فإن حالة الطقس سوف تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك موجة أمطار متفرقة تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، يصاحبها نشاط رياح، ومتوقع أن يكون ذروتها غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء.

 

مريم كمال أخبار حالة الطقس درجات الحرارة سقوط امطار تقلبات جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي..محمد عطية يثير الجدل حول ارتباطه بمطربة لبنانية

موضوعات متعلقة

نظام التقييم لطلاب رابعه وخامسه ابتدائي لمادة التربية الرياضية

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

أمطار رعدية بالقاهرة .. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

تنبأ بوفاته في آخر ظهور.. ماذا قال فريد الديب في أيامه الأخيرة؟

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بمرتبات العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .. قرارات هامة من الدولة

احذروا الخلط بين كورونا والأنفلونزا.. تصريحات هامة من مستشار الرئيس للشئون الصحية

مفاجأة صادمة في واقعة كشري التحرير.. تفجرها ناقدة فنية| تغطية خاصة

ترشيحاتنا

خسوف كلي.. القمر يتحول إلى اللون الأحمر خلال أسبوع

سوق المستعمل| لو عايز تتعلم السواقة.. سوزكي ماروتي بـ 40 ألف جنيه

الغرف التجارية: القبض علي محتكري السلع وحجبها عن المواطنين

بايدن يرفع العصا أمام رجال الأعمال.. إما الخضوع لأوامره أو مواجهة غضبه

الذهب يتراجع 5 جنيهات جديدة في ختام تعاملات اليوم

أزمة غذاء عالمية.. الاتحاد الأوروبي يهاجم روسيا بعد تعليق صفقة الحبوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج البواسير سريعا

ماكياج صاخب وإطلالة جريئة.. ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها| شاهد

بمجوهرات صاخبة.. ريم مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

راغدة شلهوب في ندوة بصدى البلد:اتخضيت من ميار الببلاوي بعد مشهدها الجرئ

فيديو

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

«كوبري الموت».. انقطعت الأسلاك أثناء احتفال ديني في الهند فكانت الكارثة (فيديو)

نظام التقييم لطلاب رابعه وخامسه ابتدائي لمادة التربية الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ