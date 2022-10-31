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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

الارصاد تحذر من عدم
الارصاد تحذر من عدم الاستقرار

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كل الأنحاء والمناطق في مختلف محافظات الجمهورية، حالة من الطقس السيئ، بسقوط الأمطار الغزيرة، مع بداية فصل الشتاء، حتى ردد الكثيرين بأن هذا الشتاء الأصعب.

أمطار شديدة 

تحذيرات من عدم الاستقرار 

وشهدت الأيام الماضية عدة تحذيرات نتيجة عدم الاستقرار التي ضربت المحافظات، لذلك، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 6 أيام قادمة.

وكشفت خرائط الطقس عن بداية زحف السحب المنخفضة والممطرة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، لتتوافر فرص سقوط الأمطار على محافظتى (الإسكندرية ومطروح)، تكون متوسطة على دمياط وبورسعيد والعريش وخفيفة على الدلتا والوجه البحري، وقد تمتد زخات من الأمطار الخفيفة على شرق القاهرة خلال ساعات الليل.

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الطقس غدا | حار نهارا واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية

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وحذرت الأرصاد الجوية عن بدء تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذير من خبراء الأرصاد 

وحذر خبراء الأرصاد من بداية عدم استقرار الطقس وبداية التقلبات المناخية مع دخول الثلث الأخير من فصل الخريف، وأيضا من تذبذب درجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع، بجانب تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأشارت خرائط الطقس إلى انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وتسود حالة من الأجواء الباردة .

وحول حالة الطقس اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وتسود أجواء حارة على جنوب الصعيد، وتسود أجواء لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، ومن المتوقع “نشاط الرياح” على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وناشدت الأرصاد المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة أثناء سقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة منعا للصعق، وعدم الوقوف أسفل الأشجار المرتفعة أو اللوحات المعدنية أو المنازل الآيلة للسقوط حرصا على سلامتهم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين :

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 -20
  • السواحل الشمالية 25 -22
  • جنوب سيناء 29 – 22
  • شمال الصعيد 28 – 16
  • جنوب الصعيد 31 -19
عدم الاستقرار 

أما بالنسبة لحالة الطقس غدا الثلاثاء، توجد أمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة بنسبة 40% أيضا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتوجد كذلك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول طقس الأربعاء 2 نوفمبر، توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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طقس معتدل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر وفرص لسقوط أمطار خفيفة.. فيديو

فيما يوجد نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، يوم الخميس المقبل، وتكون الرياح يومي الجمعة والسبت على مناطق من جنوب سيناء.

وأطلق عدد من مسؤولي الأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين خلال تلك الأيام القادمة أهمها:

  • يفضل عدم التواجد في الأماكن المكشوفة.
  • عدم التواجد تحت الأشجار.
  • الابتعاد عن أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء.
  • الابتعاد عن المنازل الآيلة للسقوط.
  • توخي الحذر في فترات الليل والساعات المبكرة صباحا.
  • تحذيرات من سوء الاحوال الجوية. 
  • القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور.
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