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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من طقس الثلاثاء بالأردن .. ماذا سيحدث

صدى البلد

تنخفض درجات الحرارة بالمملكة الأردنية قليلا، اليوم الاثنين، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الاردنية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناُ في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتبقى المملكة يوم الأربعاء، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناَ في شمال المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتكون الأجواء يوم الخميس، مستقرة لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 11، وفي مرتفعات الشراة 19 – 10، وفي مناطق البادية 27 – 14، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 31 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 21، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.

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