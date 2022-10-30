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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. سحب ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

صدى البلد

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقرير عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة لظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، كذلك على منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.

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في حين يُتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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