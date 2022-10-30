ضباب وتدني مستوي الرؤية.. الإمارات تحذر المواطنين من طقس الأثنين

ناشد المركز الوطني الإماراتي للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:30 وحتى الساعة 09:00 غدا الأثنين حسب التوقيت الإمارتي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وعلى جانب آخر، قال المركز الوطني السعودي للأرصاد إن الفرصة مُهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين مع السحب الرعدية.

وأوضح المركز أن حالة البحر في السعودية خفيف الموج على الجزءيين الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من أمطار وسحب رعدية على محافظات القنفذة والكامل والجموم والليث وبحرة وخليص وأضم والعرضيات، تشمل مركز رهاط ومدركة وهدى الشام والمظيلف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والسحب الرعدية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.