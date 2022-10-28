درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل لبرودة في آخره على الأنحاء كافة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى



القاهرة 27 19



الإسكندرية 26 20



الإسماعيلية 27 20



الدقهلية 28 20



الغردقة 29 22



المنيا 29 17



