أخبار التعليم.. حقوق عين شمس تنظم المؤتمر الدولي حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة.. البحوث الفلكية تنظم ندوة علمية للحديث عن الطقس الفضائي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

8 نوفمبر .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تنظيم المؤتمرات العلمية



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

حقوق القاهرة تعلن عن نظام امتحانات العام الدراسى الجديد 2022-2023



أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شكل نظام امتحانات العام الدراسى الجديد 2022-2023 .

البحوث الفلكية تنظم ندوة علمية الحديث عن الطقس الفضائى .. اليوم



أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن إقامة ندوة علمية للحديث عن "التعاون البلغاري المصري في أبحاث طقس الفضاء"، وتقام الندوة بمقر المعهد بمرصد حلوان ودعا المعهد جميع المهتمين والراغبين في حضور الندوة العلمية.

حقوق عين شمس تنظم المؤتمر الدولي حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة



تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرا دوليا حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ يومي ٥-٦ نوفمبر برحاب كلية الحقوق. ويأتي تنظيم هذا الحدث العلمي بشراكة علمية مع جامعة كامبريدجof Cambridge University ومركز قانون التنمية المستدامة الدولي Centre for International Sustainable Development Law وذلك بالتوافق مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر.



بيصلحوا الكراسي ...طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان ينظمون ورشة عمل للصيانة الشاملة|صور



نظم طلاب برنامج تأهيل المعلمين الدفعة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ورشه عمل بجهود ذاتية وذلك للصيانة الشاملة لمبني كلية التكنولوجيا والتعليم ( نجارة – سباكة – زخرفة الخ ... ).