حقوق القاهرة تعلن عن نظام امتحانات العام الدراسى الجديد 2022-2023

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شكل نظام امتحانات العام الدراسى الجديد 2022-2023 .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، هناك مقترح بأن تكون جميع الإمتحانات هذا الفصل الدراسي بنظام مزدوج بحيث تكون عبارة عن قسمين، القسم الاول أسئلة بنظام البابل شيت والقسم الثاني أسئلة بالنظام التقليدي بحيث يشمل سؤال تحت مسمي "حل المشكلات" عبارة عن بعض "القضايا" يجيب عليها الطالب وتدخل ضمن الدرجات الخاصة بالمقرر الدراسي.

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، تطلق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مسابقة بحثية لطلاب وباحثي الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا حول "المساهمة في تحويل جامعة القاهرة والمحيط الخاص بها من حديقتي الأورمان والحيوان إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة"، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة في تطوير بنية صديقة للبيئة وفقا لعمليات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة الخضراء.



وتتضمن المسابقة تقديم مشروعات بحثية للمساهمة في تحويل الجامعة والمحيط الخاص بها إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة من خلال 3 محاور، وهي تحديد مصادر وأسباب التلوث (هوائي أو أرضي أو سمعي أو بصري) في كل من الجامعة وحديقتي الأورمان والحيوان، واقتراح مشروع اقتصادي للتعامل معها والتغلب عليها أو الحد منها، بالإضافة إلى دعم الاستدامة البيئية والمالية والمجتمعية والأثر البيئي الإيجابي ومراعاة البعد المجتمعي ودعم قدراته بالاعتماد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار.