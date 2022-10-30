عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيصلحوا الكراسي ...طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان ينظمون ورشة عمل للصيانة الشاملة|صور

صدى البلد

نظم  طلاب برنامج تأهيل المعلمين الدفعة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ورشه عمل بجهود ذاتية وذلك للصيانة الشاملة لمبني كلية التكنولوجيا والتعليم ( نجارة – سباكة – زخرفة الخ ... ).

وقال الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن ذلك جاء نتاج حب وانتماء الطلاب للمكان و تفكير ذاتي منهم للمحافظة علي مقدرات الكلية وإعادة صيانة الأجهزة المُعطلة مثل ( المراوح - التكييفات – أجهزة الصوت بالمدرجات – الادوات الصحية التالفة – الكراسي الخ .....) .

واضاف أن طلاب الدفعة الرابعة والخامسة لبرنامج تأهيل المعلمين تميزوا تميزا مبهر في هذا العمل الرائع المبني علي روح الموده والتعاون المثمر البناء بمشاركة  بعض طلاب الدفعة  الاولي معهم .

لمنتسبي جامعة حلوان الأهلية.. ننشر رابط للتواصل مع طلاب برنامج الرسوم المتحركة

وفي نفس السياق قدم كلا  من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس من عميد الكلية الدكتور إبراهيم لطفي و الوكلاء  الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و الاساتذه المشاركين في البرنامج والاداريين  .

وعلي جانب آخر تعليمعميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: نساهم في قضية تغير المناخ
الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 10:12 م
printer طباعة
شارك
التغيرات المناخيةالتغيرات المناخية
إسلام خالد

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية تلعب دور هام في المساهمة في قضية تغير المناخ، موضحا أن هذا يكون بالمشاركة في مشروع الفورمولا الطلابية في مجال السيارات الكهربية مع جامعه اكسفورد بروكس والتي تعتبر من الجامعات المرموقة في انجلترا  بتمويل من المجلس البريطاني الثقافي فنحن نعلم الآثار السلبية التي تعود علي  المجتمع والبيئة من  قطاع النقل والمواصلات الذي يسبب كارثة أرضية حيث قدرت نسبه ثاني اكسيد الكربون 17_ 20% من إجمالي الانبعاثات الدفيئة .

وصرح لطفي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن مشروع الفورمولا الطلابية يعتبر تحدي تعليمي تنظمه مؤسسة المهندسين للسيارات في انجلترا لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب في مختلف المجالات الهندسية إلى وظائفهم المستقبلية.

وأشار إلى أن البرامج التكنولوجية الجديدة التي تم فتحها بالكلية لتواكب هذه المرحلة الحرجة والتحدي الصعب في مواجهة تغيرات المناخ ومن بينها  برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين الذي يساهم بشكل أساسي في تعليم وبناء كوادر قادرة على تحدي الصعوبات والتماشي مع العجلة الزمنية لباقي الدول العربية والأجنبية في مجال تطوير وتصميم وتصنيع السيارات الكهربية في مصر والوطن العربي وأيضاً تطوير هذه المناهج لمواكبة العصر الجديد في التكنولوجيا والتطورات الحديثة .

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (2)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (2)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (3)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (3)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (4)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (4)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (5)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (5)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (6)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (6)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (7)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (7)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (8)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (8)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (9)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (9)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (10)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (10)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (11)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (11)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (12)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (12)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (13)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (13)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (14)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (14)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (1)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان (1)
جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان طلاب الدفعة الرابعة والخامسة لبرنامج تأهيل المعلمين برنامج تأهيل المعلمين إعادة صيانة الأجهزة الم عطلة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من نانسي بيلوسي بعد الهجوم على زوجها

شوبير: كولر طلب التعاقد مع صفقتين جديدتين.. والأهلي أنهى اتفاقه مع لاعب إفريقي

ظهور صادم ..أول صورة لـ عمر كمال بعد اجراء عملية زراعة في دقنه

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بريطانيا.. اتهام رجل بقتل 39 فيتناميا بعد العثور عليهم في شاحنة

علي جمعة: يجوز مسح شعرة واحدة في الرأس عند الوضوء للصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

جميلة وملفتة.. صور جديدة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

آخرهن وفاء سالم.. فنانات وقعن في "فخ الجمال المزيف" والنهاية "تشوهات بالوجه|شاهد

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ