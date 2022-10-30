بيصلحوا الكراسي ...طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان ينظمون ورشة عمل للصيانة الشاملة|صور

نظم طلاب برنامج تأهيل المعلمين الدفعة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ورشه عمل بجهود ذاتية وذلك للصيانة الشاملة لمبني كلية التكنولوجيا والتعليم ( نجارة – سباكة – زخرفة الخ ... ).

وقال الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن ذلك جاء نتاج حب وانتماء الطلاب للمكان و تفكير ذاتي منهم للمحافظة علي مقدرات الكلية وإعادة صيانة الأجهزة المُعطلة مثل ( المراوح - التكييفات – أجهزة الصوت بالمدرجات – الادوات الصحية التالفة – الكراسي الخ .....) .

واضاف أن طلاب الدفعة الرابعة والخامسة لبرنامج تأهيل المعلمين تميزوا تميزا مبهر في هذا العمل الرائع المبني علي روح الموده والتعاون المثمر البناء بمشاركة بعض طلاب الدفعة الاولي معهم .

وفي نفس السياق قدم كلا من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس من عميد الكلية الدكتور إبراهيم لطفي و الوكلاء الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و الاساتذه المشاركين في البرنامج والاداريين .

وعلي جانب آخر تعليمعميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: نساهم في قضية تغير المناخ

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 10:12 م

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التغيرات المناخيةالتغيرات المناخية

إسلام خالد

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية تلعب دور هام في المساهمة في قضية تغير المناخ، موضحا أن هذا يكون بالمشاركة في مشروع الفورمولا الطلابية في مجال السيارات الكهربية مع جامعه اكسفورد بروكس والتي تعتبر من الجامعات المرموقة في انجلترا بتمويل من المجلس البريطاني الثقافي فنحن نعلم الآثار السلبية التي تعود علي المجتمع والبيئة من قطاع النقل والمواصلات الذي يسبب كارثة أرضية حيث قدرت نسبه ثاني اكسيد الكربون 17_ 20% من إجمالي الانبعاثات الدفيئة .

وصرح لطفي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن مشروع الفورمولا الطلابية يعتبر تحدي تعليمي تنظمه مؤسسة المهندسين للسيارات في انجلترا لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب في مختلف المجالات الهندسية إلى وظائفهم المستقبلية.

وأشار إلى أن البرامج التكنولوجية الجديدة التي تم فتحها بالكلية لتواكب هذه المرحلة الحرجة والتحدي الصعب في مواجهة تغيرات المناخ ومن بينها برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين الذي يساهم بشكل أساسي في تعليم وبناء كوادر قادرة على تحدي الصعوبات والتماشي مع العجلة الزمنية لباقي الدول العربية والأجنبية في مجال تطوير وتصميم وتصنيع السيارات الكهربية في مصر والوطن العربي وأيضاً تطوير هذه المناهج لمواكبة العصر الجديد في التكنولوجيا والتطورات الحديثة .

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