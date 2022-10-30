البحوث الفلكية تنظم ندوة علمية الحديث عن الطقس الفضائى .. اليوم

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن إقامة ندوة علمية للحديث عن "التعاون البلغاري المصري في أبحاث طقس الفضاء"، وتقام الندوة بمقر المعهد بمرصد حلوان ودعا المعهد جميع المهتمين والراغبين في حضور الندوة العلمية.

ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة الندوات التى ينظمها المعهد، لتوضيح الثقافة الفلكية والتوعوية المجتمعية التي يحرص المعهد علي تنميتها.

وتقام ندوة التعاون البلغاري المصري في أبحاث طقس الفضاء اليوم الأحد الموافق 30 اغسطس فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة مدور بمقر المعهد فى حلوان .

ونوه المعهد أن على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الحضور داخل المعهد فقط وأن الندوة سوف تلقيها الدكتور روزيتسا ميتيفا استاذ الفيزياء الشمسية والطقس الفضائي بمعهد الفلك بصوفيا- بلغاريا.

وعلي جانب آخر كان قد نظم المعهد فعاليات النسخة الثانية من المدرسة العربية المُتقدمة في الفيزياء الفلكية التي تم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية الفلكية العربية والرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء، والجمعية العلمية للفلك والفضاء بمصر، وذلك في رحاب مرصد القطامية الفلكي، بحضور لفيف من المُتخصصين في مجالات الفيزياء الفلكية بالمعهد والعالم العربي وعدد من المُتخصصين الدوليين من روسيا والولايات المُتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري.

ويُشارك في المدرسة طلاب من مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب بإجمالي 40 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى فريق بحثي من مرصد القطامية الفلكي ومحطة رصد الحُطام الفضائي للتدريب العملي على الأرصاد وتحليل البيانات؛ بهدف رفع مستوى وقدرات شباب الباحثين المُشاركين في مجالات المدرسة والتي تشمل مجالات الفلك وعلوم الفضاء.

وتتناول المدرسة الفلكية المُتقدمة الثانية تغطية موضوعين مهمين في الفيزياء الفلكية، وهما (إعطاء فكرة عامة عن الكون مع شرح أهمية الطرق المختلفة لتحديد المسافات بين الأجرام وجميع الخصائص الفيزيائية التي تتحكم في الكون، وأيضًا دراسة أهمية اكتشاف الأجسام الفضائية والأجرام القريبة من الأرض والتي قد تضر بالأرض)، ومن المُنتظر أن يستفيد الطلاب من المحاضرات النظرية والتطبيقات خلال أيام المدرسة، بالإضافة إلى تدريبات الرصد على التليسكوبات.