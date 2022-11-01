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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع مبكي.. طفلة كينية تسمع لأول مرة| شاهد رد فعلها

طفلة تسمع لأول مرة
طفلة تسمع لأول مرة

وثق مقطع فيديو مؤثر انتشر على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام رد فعل فتاة ضعيفة السمع في كينيا، بعد تمكنها من السمع بمساعدة أحد الأجهزة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لرد فعلها الذي يدمع العين على نطاق واسع، بما في ذلك العلامة التجارية Wear The Peace.

وبحسب المنشور، فإن الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات تدعى نستاية وتعيش في منطقة واجير في كينيا.

قصة نستاية

فقدت الفتاة قدرتها على السمع نتيجة مرض تسبب في تمزق طبلة الأذن.

في المقطع القصير الذي تمت مشاركته على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت نستايه جالسة على كرسي بينما يقوم طبيب في أحد مستشفيات كينيا بضبط جهاز السمع بما يتناسب مع أذنيها.

بمجرد أن يقوم بإعداد الجهاز، يصفق الطبيب للتحقق مما إذا كانت الطفلة يمكنها سماع الأصوات من حولها أم لا.

تستدير نستايه وتنظر من حولها ثم تفهم مصدر الصوت، وفي غضون ثوان، أدركت أنها قادرة على السماع.

وضعت الطفلة يدها على عينيها وبدأت في البكاء ويبدو أنها كانت تبكي من الفرحة.

https://www.instagram.com/reel/Cj0ljkfI3Ow/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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