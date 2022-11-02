أبرزها الأحوزة العمرانية| وزير التنمية المحلية أمام النواب للرد على طلبات الإحاطة.. اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، مناقشة طلب إحاطة عن قرار غلق المقاهي والمحلات، والمقدمين من النائبة رشا أبو شقرة، والنائبة شادية خضير.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء المقبل، نحو 140 أداة رقابية لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

وتقدّم النواب بـ 106 طلبات إحاطة وأسئلة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

كما تشهد أيضا 18 طلب إحاطة وسؤالين عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي.