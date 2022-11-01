القضاء الإسباني يبرئ نيمار من الفساد والاحتيال .. فيديو

عرضت قناة العربية، تقريرا بعنوان "القضاء الإسباني يبرئ نيمار من الفساد والاحتيال".

ويأتي ذلك بعد رفع دعوى طالبت بسجن اللاعب عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، لكن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار فيما يتعلق بانتقاله عام 2013 من سانتوس البرازيلي.

كان نيمار ووالده والمديرين التنفيذيين السابقين لبرشلونة ورئيس نادي سانتوس السابق رودريجز متهمين بإخفاء التكلفة الحقيقية لصفقة انتقاله بهدف "خداع" شركة برازيلية خاصة تدعى انها كانت تستحق نسبة 40% من الانتقالات المستقبلية للنجم البرازيلي.