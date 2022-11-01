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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يدعم زميله الشاب في سان جيرمان على حساب نيمار

صدى البلد

يسعى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لاستغلال غياب زميله البرازيلي نيمار جونيور، عن مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، لدعم الجناح الشاب، هوجو إيكيتيكي.

ويخوض بي إس جي، مواجهة اليوفي في الجولة الختامية من دوري الأبطال بدون نيمار؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وفي هذا الصدد، كشف مراسل صحيفة "لو باريزيان" عبر إذاعة "فرانس بلو"، أن مبابي أبدى رغبة قوية للجهاز الفني في تشكيل شراكة هجومية مع الجناح الشاب، هوجو إيكيتيكي.

وأضاف أن "إيكيتيكي يحظى بدعم كبير داخل غرفة خلع الملابس، كما يثق المهاجم الشاب في قدرته على ترك بصمة مع الفريق الباريسي".

ويعاني إيكيتيكي، 20 عاما، من قلة مشاركاته منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري من ريمس على سبيل الإعارة مع نية الشراء؛ حيث ظهر في 9 مباريات فقط بإجمالي 149 دقيقة.

وأكد  كريستوف جالتيه مدرب سان جيرمان، أن اللاعب الشاب محبط من قلة مشاركاته، لكنه يثق أنه سيكون مفيدا لمستقبل الفريق.

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