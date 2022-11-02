عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف نسبة التصويت في انتخابات الكنيست.. ونتنياهو يقترب من تشكيل الحكومة

إسرائيل تكشف نسبة
إسرائيل تكشف نسبة التصويت بانتخابات الكنيست.. ونتنياهو يتصدر

أفادت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بأن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3%، وهي الأعلى منذ 2015.

وتعدّت نسبة التصويت وسط المستوطنين بالضفة المحتلة 60%، بينما تقترب من 85% وسط المتدينين.

وأظهرت النتائج الأولية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية،  أن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، تقدمت في النتائج الأولى لعملية الاقتراع.

وذكرت القناة "12" العبرية أن النتائج الأولية للعينات التليفزيونية، أظهرت حصول كتلة اليمين بقيادة نتنياهو على 62 مقعدا، وأحزاب حكومة يائير لابيد على 54 مقعدا.

في حين حصلت القائمة العربية المشتركة التي تضم أحمد الطيبي وأيمن عودة على 4 مقاعد، وذلك من أصل 120 مقعدا تمثل إجمالي المقاعد في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

في أول تصريح له بعد صدور النتائج الأولية.. نتنياهو: البداية مبشرة

الانقسامات تضرب إسرائيل.. 5 انتخابات برلمانية في 4 سنوات بسبب فشل الحكومة

وتخوض 40 قائمة الانتخابات الإسرائيلية، لكن استطلاعات الرأي ترجح فوز 11 منها فقط، على أن يتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو النتائج.

وعند الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ25، وهي الخامسة في غضون 3 سنوات ونصف.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  أن صعود اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست، نتيجة طبيعية لتنامي التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وأضاف رئيس الحكومة الفلسطينية أن "انتخابات الكنيست تؤكد أنه لا شريك لنا في إسرائيل للسلام".

إسرائيل الكنيسة الانتخابات الاسرائيلية نتنياهو حزب الليكود انتخابات اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

موضوعات متعلقة

الأطول خدمة في المنصب.. نتنياهو يقترب من تشكيل حكومة إسرائيل مجددا

أبرزها التدخلات الخارجية والهجمات الداخلية.. 8 أشياء ترعب إسرائيل في انتخابات 2022

بـ25 مليون دولار.. إسرائيل تزود الجيش الفنلندي بأنظمة اتصال متقدمة

انتخابات إسرائيل 2022.. نتنياهو يدلي بصوته ويأمل في الفوز ولابيد ينتظر النتيجة

الانقسامات تضرب إسرائيل.. 5 انتخابات برلمانية في 4 سنوات بسبب فشل الحكومة

ترشيحاتنا

بالأسماء| فيتوريا يضم 6 نجوم من الأهلي لـ منتخب مصر أمام بلجيكا

أمريكا تقضي بسجن زعيمة نساء داعش 20 عاما

لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شراءه من «فيفو»|مواصفات وأسعار

سيبك من اللي في دماغك.. رسالة مجدي عبدالغني لـ إمام عاشور

فرج عامر: بعض الأندية اقترحت تشفير المباريات مقابل قيمة مادية

بينهم «ليوناردو دي كابريو».. أبرز الحضور المتوقعين بقمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتخذ قرارات بحكمة

برج العذراء.. حظك اليوم | العذراء 2 نوفمبر 2022: لن تكون أجواء المنزل جيدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ