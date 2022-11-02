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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

15 يومًا على ذمة التحقيقات.. تجديد حبس مُعلمة الكيف بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بقسم شرطة ثانٍ سوهاج، بتجديد حبس معلمة في الخمسينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتجارها في المواد المُخدرة مُتخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وكان قد تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مُعلمة بمدرسة البطل علي عثمان، في الخمسينات من العُمر، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، وبحوزتها كمية من مُخدري الشابو والحشيش، مُتخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المدعوة "ص. ا- 54 عامًا- وتقيم بنجع ابو شجرة"، وبحوزتها كمية من مخدري الشابو والحشيش.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديدها لما تم ذكره.

رد وكيل وزارة التعليم بسوهاج

قال الدكتور ياسر حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن المُعلمة التي تم ضبطها وبحوزتها كمية من المواد المُخدرة، تم ضبطها خارج المدرسة، حيث أنه تم ضبطها يوم الجمعة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، أن القانون الجديد ينص على فصل المُعلم في حين تعاطيه المواد المُخدرة أو اتجاره بها، حيث إن القانون القديم كان ينص على جزاء المُعلم لمدة شهرًا كاملًا في حالة تعاطيه المواد المُخدرة أما الأن يتم فصله نهائيًا.

وأشار "حجازي"، إلى أن القضية في قبضة القانون، ولا يتم اتخاذ اي اجراء ضد المُعلمة حتى يتم إدانتها من قبل القضاء بحكم نهائي.

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