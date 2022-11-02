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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلعت عبد القوى: استقبلنا 96 ألف مقترح من فعاليات الحوار الوطني

صدى البلد

أشار الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن التحالف يقدم خدماته لأكثر من 600 ألف أسرة من خلال مؤسسة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى، في كلمته بفعاليات مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى تم تشكيله ليضم خبرات وقامات وطنية كبيرة، وتم تقسيم المقترحات إلي ثلالث محاور أساسية؛ وهم المحور السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، وتم تحديد لجان لمناقشة كل المقترحات، وتم استقبال 96 ألف مقترح حتي الآن.

وتابع طلعت عبد القوى، أن المادة 77 بالدستور المصرى تتحدث عن دور النقابات المهنية وأهمية دورها، ونحتاج تعديل قانون النقابات الذى عفا عليه الزمن.

وعقب أنه يوجد استهداف للدولة المصرية، ولابد من الوقوف على قلب رجل واحد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا يراهن على تكاتف الشعب، والتصدى لكل محاولات النيل من البلاد، ودعا جميع المشاركين فى المؤتمر بأن يكونوا إيجابيين، فى مواجهة المؤامرات الخبيثة.

وأكد الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ومستشار وزير الزراعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، كما دعا مؤسسات المجتمع للحوار الوطنى، وهو ما خلق حالة حوار إيجابية لتحديد أولويات العمل الوطنى، والتى سيكون لها دور فعال فى سن تشريعات جديدة تخدم المجتمع.

وأوضح أن التطور الكبير فى القطاع الزراعى واستصلاح الأراضى، يشهد له الجميع لدعم توفير الأمن الغذائى لمصر، وتابع أنه نفتخر جميعًا بإستضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ خلال أيام.

وأشار أنه تم إعداد مشروع تعديل قانون نقابة الزراعيين، وتقديمه لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لتحقيق أفضل خدمات للزراعيين.

الدكتور طلعت عبد القوي الحوار الوطني فعاليات الحوار الوطني

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