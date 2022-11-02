مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للرئيس:مصر معك في أمان ونساندك قولا وفعلا

وجه المشاركون فى مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والحوار الوطنى، المنعقد بمقر النقابة العامة للمعلمين، برقية تأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعمًا لاستقرار الدولة والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتحقيق أمن وأمان وتنمية الوطن الذى نستظل جميعا تحت رايته.

وجاء نص البرقية ..

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

إن أعضاء النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذين استضافتهم نقابة المعلمين، نثمن جميعا دعوتكم الراقية للحوار الوطني، ونؤكد في مؤتمرنا أن مصر معك في أمان وأهلها في سلام ومستقبلها في ضمان.

ولأجل ذلك فإننا أعلنا قولًا واحدًا وبقلب واحد أننا مع قيادتنا السياسية قولًا وفعلا قلبًا وقالبا في كل ما تتخذ من قرار واثقين كل الثقة أننا على الحق.

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ونؤكد لسيادتكم أن المكاشفة التي أرسيتم معالمها قد غرست الثقة وأنبتت نضوجا فكريا، يحول بين عقولنا ودعوات الهدم والافساد.

فطب نفسا، وقر عينا سيادة الرئيس، فشعبك معك لن يتخلف ولن يقبل رده للوراء.. حفظ الله مصر شعباً وارضاً .. شرطة وجيشاً… والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل.

مقرر المؤتمر خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

ويشارك فى المؤتمر خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس اتحاد النقابات المهنية، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والدكتورة سيمون ناصر ممثل مؤسسة حياة كريمة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور سامى سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعى، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين، الدكتور مجدى علام أمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب، بجانب حضور قوى لعدد كبير من أعضاء النقابات المهنية وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.