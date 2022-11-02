الجامعة المصرية الصينية تنظم مهرجانا للأنشطة الطلابية

نظمت الجامعة المصرية الصينية، برعاية الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، مهرجانا للأنشطة الطلابية (Dragon Festival )، ضم العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والطلابية.

يأتي تنظيم المهرجان بهدف تقديم نماذج ناجحة للطلاب، وزيادة إقبال الطلاب على الانضمام إلى نوادي الجامعة المختلفة مما يساهم في زيادة الاندماج والمشاركة بين الطلاب.



ضم المهرجان، العديد من الأنشطة الطلابية التي شارك فيها طلاب من الكليات المختلفة، بجانب قيام النوادي الطلابية بالجامعة بتقديم كلمات تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية المشاركة في أنشطة الجامعة مع عرض طرق المشاركة والأجندات الخاصة بكل ناد، كما شارك الطلاب بالعديد من الفقرات الفنية والغنائية.