ضبط 20 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط (20) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 16 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية") وضبط (7) قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالى (عدد 7 متهمين "من بينهم 5 لهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (523) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام