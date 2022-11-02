عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 20 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

المتهمين
المتهمين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط (20) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 16 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية") وضبط (7) قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالى (عدد 7 متهمين "من بينهم 5 لهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (523) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام

وزارة الداخلية الامن العام امن اسيوط حملة امنية تنفيذ الأحكام الأجهزة الامنية الأسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في مجمل علاقاتنا مع إسرائيل.. وننتظر الدعم العربي

مجلس الذهب العالمي: 10.5 طن حجم مشتريات المصريين من المعدن خلال 9 أشهر

على هامش القمة العربية بالجزائر.. السيسي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني

الكنز طالب روح.. شخصان يقتلان آخر فى مدق جبلى للبحث عن آثار

سيدات يغزلن بيد من حرير.. كيف قهرت فلاحات قرية مصرية الفقر بصناعة السجاد| فيديو

مونديال قطر.. أوكرانيا تطالب فيفا بمنع إيران من المشاركة في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى خطاب بالشيشة في كواليس رمضان كريم 2

الحياة ما بين المستشفى والهالوين|هل قبَّلت شاكيرا قدم والدها من أجل الشو؟

ليس سرطانا.. السبب الحقيقي لوفاة الشيف أسامة السيد

بعد التنمر عليها.. صور آثارت الجدل لـ هيفاء وهبي

فيديو

الدولار يتجاوز الـ24 جنيها وارتفاع أسعار الذهب.. شاهد

رفع حالة الاستعداد.. تحذير جديد من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأمطار

وصول الفرقاطة العزيز من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ