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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هشام آمنة : تنفيذ 193 مشروع نظافة عامة بـ 3.5 مليار جنيه

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود وخطط الوزارة فى الفترة من 2014 وحتى الان فيما يخص ملف تحسين البيئة و منظومة المخلفات الصلبة والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن حل مشكلة النظافة والقمامة بالمحافظات يأتي على رأس أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها.

وأشار إلى إن الرئيس السيسى، يتابع كافة تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات بالمحافظات ، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن  الوزارة اهتمت بشكل كبير بهذا القطاع وحققت العديد من الانجازات منذ يوليو 2014 وحتى الان حيث بلغت كمية المتولد اليومى من المخلفات والذي تم رفعه 300 مليون طن بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه، كما تم رفع تراكمات تاريخية قدرها 80 مليون طن بتكلفة 9,5 مليار جنيه .مشيراً الى انه خلال العام الحالى 2022/2023 تم رفع متولد يومى قدره 25 مليون طن 3,25 مليار جنيه، كما تم استكمال رفع التراكمات التاريخية بلغت حوالى 2,1 مليون طن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه .

وأشار اللواء هشام آمنة الى دور الوزارة في تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة حيث تم تنفيذ 193 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه تضمنت رفع التراكمات من عدد 42 موقع ، وتوريد عدد87 محطة وسيطة ومتحركة ، وإنشاء18  محطة وسيطة ثابتة ، وتنفيذ 4 محطات فرز أولى وتأهيل وإنشاء 7 مصانع لتدوير المخلفات تم نهو 6 مصانع منها ، إضافة الى إنشاء 36 مدفن صحى آمن لافتاً الى انه جارى العمل خلال العام الحالى الى استكمال الاعمال لعدد 130 مشروع ، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لعدد 61 مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه تشمل استكمال رفع التراكمات التاريخية لعدد 33 موقع وتأهيل وإنشاء 18 مصنع لتدوير المخلفات وإنشاء 10 مدافن صحية آمنة .

وأوضح الوزير انه تم رفع 12 مليون طن مخلفات بناء وهدم بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى الان ، وجارى خلال هذا العام  توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة 520 مليون جنيه.


وفي سياق آخر أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ ، وتزامناً مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والتى تستضيفها مصر في نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ .

وأوضح الوزير ان الوزارة تستهدف خلال هذا العام زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه ، تم حتى الان زراعة 2,7 مليون شجرة وجارى العمل على توريد 5 مليون شجرة للمحافظات افتا الى أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء ،  و الحد من مخاطر الاحتباس الحراري ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ،  و مكافحة فقر الغذاء ، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة ، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .

واستكمل اللواء هشام آمنة حديثه عن جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية منذ يوليو 2014 وحتى الان حيث تم شراء 4 مليون كشاف موفر للطاقة وصديقة للبيئة بتكلفة 3,5 مليار جنيه ، مشيراً الى انه تم خلال العام المالى الحالى شراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة 650 مليون جنيه.

منظومة النظافة أولويات الحكومة التنمية المحلية الرئيس السيسي وزير التنمية المحلية البنية الأساسية 5 مليون طن فرص عمل الصحة العامة

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