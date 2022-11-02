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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: المساجد بعهد عبدالناصر أكثر مما تم تشييده منذ الفتح الإسلامي لمصر

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ترويج تيار الإسلام السياسي بأن حقبة الرئيس جمال عبد الناصر كانت بعيدة عن الدين غير حقيقي، مشيرًا إلى ان ربط التيار السياسي الإسلامي لهزيمة 67 على أنها نقمة وغضب من الله على الشعب كانت استغلالا للأزمة بهدف ترسيخ أفكارهم في المجتمع.

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إبراهيم عيسى: تيارات الإسلام السياسي تروج أن سبب الأزمة الاقتصادية البعد عن الدين

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إبراهيم عيسى: المؤتمر الاقتصادي كان به زخم من الآراء والحلول

وأضاف إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن حقبة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شهدت تشييد مساجد تتجاوز ما شيد منذ دخول عمرو بن العاص إلى مصر، مؤكد أن ربط الازمة الاقتصادية بالبعد عن الله هراء لا يخدم سوى مصالح تيارات الإسلام السياسي.

 

واستشهد الإعلامي ابراهيم عيسى، بازدواجية التيار الإسلامي من خلال دعوة الإخوان للاقتراض من صندوق النقد إلى مصر، وأول من فكر بعد 2011 في الجلوس مع ممثلي الصندوق، وعندما يلجأ غيرهم للاقتراض من الصندوق نرى المعارضة تخرج من أفواهم بأن الاقتراض نوعًا من الربا

إبراهيم عيسى مصر المساجد جمال عبد الناصر اخبار التوك شو

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