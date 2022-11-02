إبراهيم عيسى: المساجد بعهد عبدالناصر أكثر مما تم تشييده منذ الفتح الإسلامي لمصر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ترويج تيار الإسلام السياسي بأن حقبة الرئيس جمال عبد الناصر كانت بعيدة عن الدين غير حقيقي، مشيرًا إلى ان ربط التيار السياسي الإسلامي لهزيمة 67 على أنها نقمة وغضب من الله على الشعب كانت استغلالا للأزمة بهدف ترسيخ أفكارهم في المجتمع.

وأضاف إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن حقبة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شهدت تشييد مساجد تتجاوز ما شيد منذ دخول عمرو بن العاص إلى مصر، مؤكد أن ربط الازمة الاقتصادية بالبعد عن الله هراء لا يخدم سوى مصالح تيارات الإسلام السياسي.

واستشهد الإعلامي ابراهيم عيسى، بازدواجية التيار الإسلامي من خلال دعوة الإخوان للاقتراض من صندوق النقد إلى مصر، وأول من فكر بعد 2011 في الجلوس مع ممثلي الصندوق، وعندما يلجأ غيرهم للاقتراض من الصندوق نرى المعارضة تخرج من أفواهم بأن الاقتراض نوعًا من الربا