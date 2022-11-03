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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبو الدهب: في رأيي أن فيريرا سبب التعادل مع فريق إنبي..فيديو

صدى البلد

 

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يجب أن يرحل عن القلعة البيضاء في حال تعثر النتائج في الفترة القادمة عكس البداية القوية في الموسم الماضي.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" هناك أخطاء كثيرة للبرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك هذا الموسم منذ مباراة السوبر أمام الأهلي ثم لقاء إنبي بالدوري وهذا الموسم ليس في تركيزه مع الزمالك مثلما حدث في الموسم الماضي وتوج بالدوري وكأس مصر".


وأضاف:" في رأيي أن فيريرا سبب التعادل مع فريق إنبي وتغييرات فيريرا أمام إنبي غير منطقية ".


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سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ، فى  المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة مصطفى شلبي الصفقة الجديدة للقلعة البيضاء .

جاء هدف التعادل لـ إنبي فى الدقيقة 83 عن طريق كلوشة من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينما أرتفع إنبي الى المركز الرابع عشر برصيد نقطتين .

ونفذت كرة عرضية من عمر جابر من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع إلى زيزو الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 11 ، جاءت كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء شتتها الدفاع لتصل إلى عمر جابر الذي سدد لكنها بعيدة عن المرمى.

وأرسل زيزو كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك على رأس مصطفى شلبي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات فى الدقيقة 24 .

وظهر نيمار فى لقطة رائعة من مهاراة خاصة  بعد من 3 مدافعين إنبي وأرسل كرة عرضية أرضية سددها مصطفى شلبي من داخل منطقة الستة ياردة لتمر أعلى العارضة فى الدقيقة 51 .

ودفع فيريرا بـ يوسف أوباما بدلا من سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 46.

وتعرض محمد عبدالغنى لإصابة خلال المباراة وخرج ودخل مصطفى الزنارى بدلا منه فى الدقيقة 60.

 

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