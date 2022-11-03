تراجع غير متوقع.. 217 ألف طلب إعانة بطالة في أمريكا

تراجعت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 217 ألف طلب مقابل توقعات بالارتفاع إلى مستوى 220 ألف طلب من مستويات 218 ألف طلب.

هذا وتم تعديل مستويات الأسبوع الماضي بالرفع بألف طلب حيث كانت تشير إلى ارتفاع لـ 217 ألف طلب.

هذا وتأتي طلبات إعانة البطالة دون التوقعات للأسبوع الثالث على التوالي، لتبقى عند مستوياتها التاريخية المتدنية على الرغم من معاناة الاقتصاد.

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي ‏رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على ‏التوالي، كما ألمح إلى تغيير في سياسته النقدية لكبح جماح التضخم.‏

وفي خطوة توقعتها الأسواق منذ أسابيع، أعلن الفدرالي رفع الفائدة 75 نقطة أساس ‏إلى النطاق بين ‏‎3.75%‎‏ و‎4%‎، وهو المستوى الأعلى منذ يناير عام ‏‏2008.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الفدرالي لتشديد سياسته النقدية بوتيرة هي ‏الأسرع منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.‏

وفي بيان الفدرالي في اجتماع، تتوقع لجنة السوق المفتوحة استمرار وتيرة ‏زيادة معدلات الفائدة من أجل إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند ‏‎2%‎‏ بمرور ‏الوقت.‏

وأكد البيان على قوة سوق العمل الأميركي في الأشهر الأخيرة فضلا عن استمرار ‏القلق لدى مسؤولي الفدرالي بشأن مخاطر التضخم.‏