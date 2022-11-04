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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تدعو روسيا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

سفن الحبوب
سفن الحبوب

دعت دول مجموعة السبع، روسيا، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في غرب ألمانيا، وفق ما أفاد مسئول رفيع في الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة.

وقال المسؤول الأمريكي إن "الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب".

من جانب آخر، حذر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الجمعة، من أن أي استخدام لأي نوع من الأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو النووية من قبل روسيا، سيترتب عليه عواقب وخيمة.

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وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك: "أي استخدام للأسلحة النووية أو الكيميائية، أو البيولوجية، من قبل روسيا، سيواجه بعواقب وخيمة للغاية".

وأضاف البيان: "ندعو روسيا مجددا لوقف حربها العدوانية ضد أوكرانيا فورا".

وأشار البيان إلى أن دعوات روسيا للمفاوضات ليست عقلانية بينما تواصل تصعيد الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أن دول مجموعة السبع ستواصل تقديم الدعم إلى أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها.

روسيا مجموعة السبع الحبوب الموانئ أوكرانيا

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