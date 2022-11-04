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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: أؤيد منع الإسفاف الفني وضد المهرجانات القائمة على الابتذال

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

 

أكد الإعلامي تامر أمين، تأييده منع الإسفاف والابتذال والأعمال الفنية الرديئة، قائلا: "بسمع كل حاجة مش حب ولكن كمهنة وأنا مع منع الإسفاف والابتذال والمنع الرديء ومش ضد المهرجانات كلها ولكن أنا ضد المبتذل الرخيص".

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وأضاف الاعلامي تامر أمين، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يعرف ويجز ولكن لا يسمعه ولا يأخذ موقف ضد وينتقده إذا خرج عن المألوف فقط، متابعا: "انتقد ويجز ولو عمل حاجة خارجة عن المألوف هنتقدها وانتقدته قبل ذلك بسبب لبسه وهو واحد حر في لبسه في البيت مش الشارع".

 

 تجربة ذكية

وأشاد الاعلامي تامر أمين، بتجربة زميله الاعلامي الكبير محمود سعد ببرنامج على اليوتيوب، قائلا: "تجربة محمود سعد على اليوتيوب تجربة ذكية وذكاءه أنه راح للميديا الوسيط الجديد اللي هي السوشيال ميديا اللي يفتح به نافذة أخرى مع الشباب".

تامر امين القاهرة والناس سوشيال ميديا مهرجان السوشيال ميديا

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