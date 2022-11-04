تامر أمين:شيرين عبد الوهاب بعد الزواج انخفض مستواها ولم تتصدر الساحة الإعلامية

أكد الاعلامي تامر أمين، أن عدم تعليقه على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أنه كان طرفا في أحدى المشاكل معهما لذلك فضل عدم التعليق على الأزمة، قائلا: "انا مش حاسس بالذنب تجاه شيرين وحسام حبيب المسئول الأكبر عما حدث لشيرين".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن شيرين كانت منطلقة قبل زواجها من حسام حبيب ودائما ما تقدم اعمال وحفلات واغاني ناجحة وبعد الزواج لم نسمع عنها أخبار سوى المشاكل والخلافات والخناقات.

وتابع: "شيرين بعد الزواج انخفض مستواها ولم تتصدر الساحة الاعلامية إلا من خلال المشاكل، ومش بحب ادخل البيوت ومحدش عارف تفاصيل عن حياتهم".