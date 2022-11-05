قنصل مصر بشيكاجو : الدولة مهتمة بربط المغتربين في المهجر ببلدهم الأم

أكد السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام بشيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي اهتمام الدولة بربط المصريين في المهجر ببلدهم الأم.



جاء ذلك خلال لقاء قنصل مصر العام بشيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، عميد وأعضاء رابطة رجال الأعمال المصريين في ولايتي إلينوي وإنديانا، في إطار التواصل ودعم النماذج المصرية الناجحة بالمهجر.



وأشار السفير سامح أبو العينين إلى ما توفره مصر ومن خلال القنصلية العامة بشيكاجو، لأبناء مصر المغتربين من خدمات وتسهيلات من بينها إصدار التوكيلات بجميع أنواعها، وخدمات جوازات السفر، وإصدار شهادات الميلاد والتصديقات على المحررات والتوقيعات للمصريين، وإبرام عقود الزواج.



واستعرض السفير ما تحقق بمصر من نهضة عمرانية، ومشروعات قومية كبرى، وإصلاحات اقتصادية ضخمة.

