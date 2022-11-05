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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سبوبة.. طلب إحاطة بشأن موقف وزارة الصحة من مراكز العلاج الخلايا الجذعية

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

 تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتوجيهه لوزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة الرقابة علي المراكز الخاصة التي تتدعي العلاج بالخلايا الجذعية دون وجود من هو مؤهل لذلك.

ونوهت سعيد، في طلبها بأن هذه الأمر أصبح سبوبة ووسيلة لاستنزاف أهالي المرضي دون جدوى، لافتة إلى ضرورة توضيح موقف الوزارة من العلاج بالخلايا الجذعية، لأن وجدها في مصر يستوجب ترخيص أماكن معتمدة لذلك .

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وأعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في وقت سابق، عن تقدمها بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس الوزراء و وزير الصحة، بشأن عدم التزام وزارة الصحة بتطبيق المادة 96  من قانون العمل المصري، والخاصة بإنشاء دار لرعاية أو حضانة للأطفال دون السن فى المنشآت الصحية التابعة للوزارة والتى يوجد بها أكثر من 50 سيدة.  

وأوضحت "سعيد" ، فى طلبها أن هذا أضر بالمصلحة العامة والخدمة الصحية المقدمة للمريض المصري، لافتة إلى أن المرأة تحتل الغالبية العظمى من مقدمي الخدمة بالمستشفيات ، وهذا مخالف لمًا تنتهجه الدولة من تمكين المرأة وتعزيز قدراتها.

وأكدت عضو البرلمان ، أن عدم تفعيل ذلك أثر سلبًا على الخدمة الصحية فى مصر ، لأن المرأة احتلت وشغلت النسبة الأكبر من مقدمي الخدمة الصحية وعدم توفير ذلك جعلها تلجأ للإجازات.

وشددت على ضرورة الاهتمام بهذا الملف والعمل عليه تيسيرا على سيدات الجيش الأبيض.

واختتمت حديثها قائلة: " تطبيق ذلك من صميم استراتيجيات الدولة نحو تمكين المرأة، كما أنه يأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الرئيس السيسي .

وزارة الصحة رئيس الوزراء مجلس النواب وزير الصحة قانون العمل

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