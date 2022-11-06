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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. و5 طرق للوقاية

توقف عن أخذه فورا
توقف عن أخذه فورا .. برغم الشتاء اضرار الحمام الساخن

 يقع الكثير من الأشخاص فى مشكلة الاستحمام بالماء الساخن لدرجة حرارة مرتفعة، مما يسبب لديهم الضرر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الاطلاع على أضرار الاستحمام بالماء الساخن والتى تتمثل يما يلي بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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تلف الطبقة العليا من الجلد

عادة ما يقوم الناس بفرك العنق أو المرفقين أو الركبتين أو أي جزء من الجسم أثناء الاستحمام ، حيث يرون السواد. ومع ذلك ، وفقًا للطبيب ، فإن القيام بذلك يضر الجلد.  

ماذا يحدث إذا تضرر الجزء العلوي من الجلد عن طريق الحك؟نه عندما تتضرر الطبقة العليا من الجلد بهذه الطريقة ، يصبح الجلد أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية. لهذا السبب ، تبدأ الطفح الجلدي والدباغة وحروق الشمس في الحدوث.

مشكلة فرط تصبغ


ليس هذا فقط ، فالاحتكاك الناتج عن التقشير يؤدي إلى فرط تصبغ. إلى جانب ذلك ، يمكن أن تنشأ حالة الداء النشواني البقعي على اليدين والظهر ، حيث تبدأ صبغة بروتينية تسمى الأميلويد بالتدهور وتؤدي إلى فرط تصبغ. ونصح الطبيب بتجنب هذه المشاكل التقشير المفرط واستخدام الليفة والدعك.

ما يجب القيام به للمرفقين والركبتين السوداء

ضع واقٍ من الشمس بعامل حماية SPF50 كل صباح.
تجنب الضغط المفرط على الركبتين والمرفقين لتقليل الاحتكاك.
تقشير لطيف كل أسبوع. لهذا ، يمكن اختيار خيار مقشر كيميائي AHA و BHA.
حافظ على ترطيب المرفقين والركبتين جيدًا.
قم بتضمين أطعمة فيتامين أ وفيتامين هـ في نظامك الغذائي.

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