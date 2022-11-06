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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر يشارك جمهوره بصور له من سيارته .. شاهد

صدى البلد

شارك أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الأهلي ، جمهوره بصور جديدة له عبر  حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهر عبد القادر فى الصور داخل سيارته وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الور على إعجابهم. 

و خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح امس على ملعب التتش، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون استعدادا للمرحلة المقبلة.

وعقد كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وعقب المحاضرة خاض اللاعبون فقرة مطولة داخل الجيم، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة تدريبات تخصصية داخل التتش لتنفيذ الجوانب الخططية ضمن البرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة التوقف.

الأهلى التتش ملعب التتش أحمد عبد القادر النادي الأهلي انستجرام

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