مصر تتسلم رئاسة الدورة 27 لمؤتمر المناخ.. والسيسي يطالب بتحرك سريع من كافة الدول .. ماذا حدث في الساعات الأولى بـ COP27 ؟ (تغطية خاصة)

انطلاق مؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ

وزير الخارجية يتسلم رئاسة الدورة الحالية

الرئيس السيسي:

أتطلع لافتتاح فعالیات قمة المناخ بكل فخر واعتزاز

الدورة الحالية تأتي قي توقيت حساس للغاية

تسلمت مصر صباح اليوم رئاسة مؤتمر المناخ cop 27 من رئيسها السابق ألوك شارما، حيث قدم سامح شكري التحية للحضور، وقدم شكره لانتخابه رئيسا لمؤتمر المناخ في دورته الحالية.

ومن جانبه أعرب الدكتور ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر ( COP27) ، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة التعاون لمواجهة تغيرات المناخ.

وأعرب شارما ، في كلمته خلال الجلسة الإجرائية الافتتاحية لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ ، عن شكره لمصر على حفاوة الترحيب ، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة قدمت كل جهودها خلال فترة رئاسة (COP26) حيث اجتمعت الدول في نوفمبر الماضي في ظل ظروف سياسية صعبة ووسط جائحة كورونا التي لاتزال مستمرة، إلا أن القادة أقروا أنه رغم الاختلافات التي غالبا ما تكون عميقة، بضرورة التعاون في مجال البيئة.

تمويل 100 مليار دولار

أكد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ ، أنه سوف يقوم بكل ما في وسعه لدعم الأصدقاء في مصر و المملكة المتحدة، وذلك لتحقيق الأطمئنان في مجال تخفف و التكيف و الخسائر، و الأضرار.

أضاف "ألوك شارما" خلال كلمته في الجلسة الإجرائية للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ ، أن مسئلة التموين ، هي الأمر الحاسم في البرنامج، مشيراً إلى ،أهمية التقدم في التمويل إلى 100 مليار دولار.

وأوضح رئيس مؤتمر المناخ، أنه يجب بذل مجهود من الحكومات ، والمصارف التنموية متعددة الأطراف، فيما يتعلق في تحديد هدف لما بعد 2025 .

وقال ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ السابق ، إنه على الرغم من جهود مكافحة التغير المناخى إلا أنه يقر بشكل كامل بحجم التحديات التى لا زالت تتربص بنا ولكنه من الواضح بذل المزيد من الجهود فى ملف التغيرات المناخية وأفهم أن القادة يواجهون أولويات متسابقة واللحظة حاسمة وعدم القيام بأى شئ سيؤدى لكوارث فى عالم المناخ.

وأضاف " شارما " خلال كلمته بانطلاق قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ ، أن باكستان غمرتها للمرة الثالثة ، حيث غمرت المياه قطاعات ومناطق حول العالم وأصبح الوضع فيها مستحيلا بسبب أزمات المناخ، ولذلك يجب أن يكون مؤتمر المناخ أن يكون ملموسا وهى مسألة ثقة ومن دون الوفاء بالالتزمات فإن المنظومة بأسرها ستنهار ونحن ندعم كافة الدول لتخفيف الخسائر والأضرار ومسألة التمويل ب 100 مليار دولار هو الأمر الحاسم لمكافحة التغيرات المناخية .

سامح شكري يتسلم رئاسة مؤتمر المناخ

قدم وزير الخارجية سامح شكري، الشكر، والعرفان على الثقة في مصر لاستقبالها مؤتمر المناخ " كوب 27 " ، موضحا: " الحدث الأهم والأكبر .. وأشكركم على انتخابكم لي لتولي مسؤولية رئاسة المؤتمر".

وتابع " شكري " ، خلال كلمته بمؤتمر المناخ " كوب 27 " ، أن مصر لن تدخر أي جهد، وستعمل على توفير كافة الظروف التي تتيح لكافة المشاركين المساهمة في إنجاح هذ الحدث.

وأردف " شكري " ، أن مصر تسعى لضمان خروج مؤتمر المناخ بنتائج تتطلع لها كافة الدول ، مقدما الشكر للمملكة المتحدة على رئاستها ودعمها لـ كوب 26 ".

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إنه على الرغم من الجهود المبذولة من الدول فإن الدراسات العلمية أكدت فى تقاريرها مؤخرا أننا لا زلنا نواجه فجوات واسعة للحفاظ على التغير المناخى أو توفير التمويل اللازم لدعم الدول النامية.

ولفت إلى التغيرات المناخية فى باكستان وغيرها من الدول والتى أكدت ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول.

وأضاف " شكرى" خلال كلمته بانطلاق قمة المناخ العالمى في شرم الشيخ، أن مؤتمر المناخ ينعقد فى خضم تغيرات سياسية تركت آثارها على كافة دول العالم وقد كانت دعوتنا أن الانتقال تحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ والتعجيل فى تنفيذ توصيات مؤتمر باريس الأخيرة .

تعليق الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ "27 Cop» الإطاریة حول تغیر المناخ.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" :

«بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسئولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ، "27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ "

وأضاف الرئيس إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.

وأوضح السيسي أنه لا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة.

وتابع أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.