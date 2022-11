فوز فريق جامعة حلوان بالمركز الثاني فى مسابقة هاكاثون التغيير المناخي

فاز فريق جامعة حلوان، بالمركز الثانى في مسابقة هاكاثون الجامعات بعنوان (التغيير المناخي: "الإبداع للاستمرارية") بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وذلك بمشروع بعنوان التنبؤ بالطقس القائم على التعلم الآلي والأسمدة الحيوية التي تمكن الزراعة الذكية المستدامة.

وقام مجمع الابداع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمي، بعمل فريق مشترك من كلية الحاسبات وكلية العلوم وهما الفريقين الذين سبق فوزهم بهاكاثون جامعة حلوان.

ويعد هذا الفوز نتاج الحدث الفريد الذى تم سابقا بالجامعة وهو هاكاثون جامعة حلوان والذى كان تحت إشراف مجمع الابداع والبحث العلمي الذي ألقى الضوء على قدرة جامعة حلوان على دعم قاطرة التنمية والتطوير فى أى مجال تحتاجه الدولة.

وعند إطلاق المسابقة على مستوى الجامعات، قام مجمع الإبداع والبحث العلمي بدمج وتطوير مشروعين فائزين من هاكثون الجامعة وهما المشروع الأول الفائز بمحور الذكاء الاصطناعي- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تحت عنوان: Rainfall prediction using AI والمشروع الأول الفائز بمحور التنوع البيولوجي والحفاظ علي البيئة - كلية العلوم تحت عنوان: Variable sources of biofertlizers and their effect on essential crops .