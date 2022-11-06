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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موقف مرعب..بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها..ماذا حدث؟

موقف مرعب..بريطانية
موقف مرعب..بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها

في موقف مرعب من نوعه، استيقظت فتاة بريطانية لتجد ثعبانا برتقاليا تحت جسدها في نفس السرير بغرفة نومها.

وفقا لما ذكرته صحيفة  «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأحد، فإن تاشا لين، 23 عاما، كانت نائمة داخل غرفة نوم منزلها ثم قلقلت أثناء نومها واعتقدت أن السبب وراء ذلك “كلبها الأليف”.

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وبعد استيقاظ الفتاة البريطانية في تمام الساعة 4 صباحا، لم تجد كلبها موجود فبدأت في البحث في أغطية سريرها بكشاف الموبايل لتكون الصدمة المرعبة “ثعبان برتقالي اللون” ينظر إليها بشدة. 

قفزت الفتاة البريطانية من فوق سريرها وبدأت في الصراخ لينجدها من معها بالمنزل خوفا من قتل الثعبان لها، ليأتي جراها على الصوت أيضا مع والدتها وينجدها منه حيث تبين أن الثعبان يعود له وكان هاربا منذ قرابة 3 شهور. 

موقف مرعب..بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها..ماذا حدث؟  
موقف مرعب..بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها..ماذا حدث؟  
موقف مرعب..بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها..ماذا حدث؟  

بريطانية تستيقظ على ثعبان طوله 3 أقدام

 

وفي 23 أكتوبر الماضي، عاشت سيدة بريطانية لحظات صادمة عندما استيقظت من قيلولتها لتفأجا بثعبان من سلالة «الذرة»بطول 3 أقدام يدخل غرفة نومها. 

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»البريطانية، اليوم الأحد، فإن ثعبان تسلل إلى منزل السيدة الواقع في منطقة باسيلدون داخل مقاطعة إسيكس.
 

صدمت السيدة التي لربما أنقذ حياتها قيامها في غفوة من نومها لغلق النافذة حيث كان الجو باردا جداً لتفأجا بوجودالثعبان يدخل غرفتها من خلال النافذة التي كانت مفتوحة لعدة ساعات. 

وبمجرد ملاحظتها الثعبان، أسرعت السيدة إلى الفرار من غرفة نومها وغلق الباب خلفها ثم اتصلت على فرع الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) لإنقاذها. 

وعندما حضر عضو الجميعة بدأ في تفتيش الغرفة بدقة شديدة لكن لسوء الحظ لم يعثر على الثعبان في نفس الوقت، لكنه كشف في وقت لاحق  أنه ثعبان ذرة - سلالة غير سامة يمكن الاحتفاظ بها أحيانا كحيوانات أليفية-.
 

 

موقف مرعب فتاة بريطانية برتقاليا غرفة نوم ثعبان برتقالي اللون

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