ظنوا أنها ماتت.. طفلة أسترالية تلتقط فيديو لثعبان سام بين يديها

طفلة تلتقط فيديو لثعبان سام بين يديها

نشرت طفلة استرالية بالغة من العمر 11 عاما، مقطع فيديو ظهر فيه ثعبان بني صغير بين يديها يلتف حول أصابعها، و قالت أنها وجدته أثناء سيرها في الشارع كانت معجبة للغاية بحجمه الصغير و لكن لم تتخيل أنه سام .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"،فإن الطفلة قامت بنشر مقطع فيديو لها أثناء سيرها في الشارع وو عثورها على ثعبان بني صغير قامت بحمله بين يديها لتقوم بالإقتراب بكاميرا الموبايل منه أكثر لتوضيح حجمه الصغير .



تسبب مقطع الفيديو الذي نشرته الطفلة في إثارة الرعب بين المواطنين، و إنهالت التعليقات على مقطع الفيديو لتحذر الطفلة من التعامل بذلك الشكل العفوي مع الزواحف، فإنها قد تكون سامة و قد تتسبب في وفاتها .



علق أحد المتابعين على الفيديو و كتب أن ذلك الثعبان من الفصيلة البني الشرقية، و هي فصيلة سامة، و حجمه الصغير لا يعني أنه غير سام، قد يكون لدغها و توفت بعد التعامل معه بتلك الطريقة .

جدير بالذكر ان الفيديو حصد آلاف المشاهدات بعد نشره بساعات، و لكن قام الرواد بتحذير الفتاة من التعامل بذلك الشكل العفوي مع الحيوانات البرية و خاصة الثعابين .