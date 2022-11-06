أستاذ علوم سياسية: التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية تمس المواطن العادي| فيديو

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن أهمية منتدى شرم الشيخ الدولي للمناخ ليست نابعة فقط من مشاركة 200 دولة وعشرات زعماء العالم، ولكن الأهمية تنبع من أن قضية التغيرات المناخية أصبحت وجودية، وتمس حياة المواطن العادي على المستوى العالمي.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تشهد ارتفاع في درجة الحرارة بصورة غير مسبوقة، بسبب التغيرات المناخية، وهذا دليل أن مناقشة التغيرات المناخية ليست قضية رفاهية، مشيرًا إلى أن منتدى شرم الشيخ يناقش الكثير من القضايا، خاصة قضية الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

ولفت إلى أن قمة المناخ التي عقدت في باريس 2015 نتج عنها اتفاق على ضرورة عدم زيادة حرارة كوكب الأرض بمقدار درجتين ، واتفقت جميع الدول على ذلك، حتى لا تذوب جبال الجليد ، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه.

ولفت إلى أن أحد القضايا الرئيسية للمنتدى هو الحصول على التزامات واضحة، خاصة بالنسبة للدول الصناعية بضرورة الالتزام بعدم ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، كما أن هناك ضرورة للتكيف مع التغيرات المناخية الضخمة التي حدثت السنوات الأخيرة، من خلال التكنولوجيا وأنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعة، للحد من خطر الفيضانات وخلافه.