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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

.اصابة

مشاجرة طلاب تؤدي لإصابة أحدهم بنزيف وكدمات بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب طالب بالمرحلة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، باشتباه نزيف بالبطن وجروح وكدمات ، وذلك عقب تعدي زميل له عليه بالضرب عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتم نقله للمستشفى.

 

تلقت  مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز منية النصر يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول الطالب محمد ر.ام. 14عاما، طالب بمدرسة نادر الحديدي الإعدادية بقرية أبو ذكري، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن وجروح بالشفة وكدمات بالظهر.

 

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين بالفحص والتحريات  وقوع مشاجرة بين المصاب وأحد زملائه خارج أسوار المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتعدى عليه بالضرب وأحدث إصابته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتعدي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، و تم العرض على النيابة العامة.

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