ضبط مصنع علف بحيازته 10 طن غير مدون عليه أي بيانات بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عدة حملات تموينية على الأسواق ومدى الالتزام بالتعليمات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك تحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وتشكلت الحملة برئاسة محمد صالح وعضوية سامى إبراهيم من مأموري الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط ضبط مصنع علف وحيازته ١٠ طن كثب غير مدون عليه أي بيانات تفيد صلاحيتها ومصادرها ومنشأها.

كما تم ضبط محل جمعيتى وتجميع سلع تموينيه بقيمة مبلغ ٥٠٠٠ جنيه تقريبا.

وتم ضبط سيارة محملة بأرز شعير وتم توريدها بإجمالي ١٠ طن أرز شعير رفيع الحبه.

فيما تؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين.