مستقبل وطن بقنا: إطلاق مبادرة شتاء دافئ وقوافل للمواد الغذائية.. منتصف نوفمبر

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم عن إطلاق مبادرة " شتاء دافئ " ومبادرة " قوافل مستقبل وطن الغذائية " منتصف الشهر الجاري فضلا عن الاستعداد لبدء الموسم الثاني من مسابقة أوائل الطلبة لمختلف المرحل التعليمية وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس، بمقر الحزب بمدينة قنا بحضور المحاسب هشام قدوس واللواء جمال سالمان والنائب مصطفي محمود مصطفي الأمناء لمساعدين لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بقنا والنائبة سحر صدقي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب أمينة المرأة بالمحافظة وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب المحافظة .



وقال المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا أن مبادرة " شتاء دافئ " تستهدف توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين لمواجهة فصل الشتاء حيث يتم توزيع البطاطين على مستوى كافة المراكز من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر لضمان الوصول الفعلي للمستحقين من أهالينا غير القادرين بمختلف قرى ومدن المحافظة.



وأعلن جمال سالمان الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عن توفير 15 ألف قطعة ملابس دعما لحزب مستقبل وطن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين على أن يتم توزيعها طبقا للكثافة السكانية بكل مركز ومن خلال قاعدة بيانات محكمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأكد النائب مصطفي محمود مصطفي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن الحزب قام بسداد المصروفات الدراسية لما يزيد عن 600 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية للطلاب غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المراكز على مستوى المحافظة.



من جانبه، قال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل أن الحزب يطلق حزمة من الفعاليات الخدمية للمواطنين لتخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية معلنا أنه سيتم اطلاق قوافل مستقبل الوطن الغذائية منتصف الشهري الجاري والتي تستهدف توزيع ما يزيد عن 2000 شنطة مواد غذائية بمختلف مراكز المحافظة وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن لدعم المواطن البسيط.



بينما أعلنت النائبة سحر صدقي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بقنا أمينة المرأة أن هناك دراسة جيدة يقوم عليها الحزب لإطلاق حزمة من الخدمات الطبية للأسر الأولي بالرعاية وتنشيط المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المواطنين والأم والطفل وذلك في إطار دعم جهود الدولة الرامية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف قطاعات الصحة.

