عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة الأوكرانية: 1100 مستشفى تضررت بفعل الهجمات الروسية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، أمس الأحد، أن نحو 1100 مستشفى ومركز للرعاية الصحية في أوكرانيا تضرروا بفعل هجمات الجيش الروسي في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

 

وأشارت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن 144 منشأة رعاية صحة تدمرت بالكامل نتيجة الهجمات الروسية، مضيفة أن هناك 95 مستشفى تم إعادة ترميمها وتشغيلها بالكامل، بالإضافة إلى 204 مستشفيات تم تجديدها بشكل جزئي.

 

وأضافت الوزارة أن تكلفة أعمال تجديد وإعادة ترميم المستشفيات والمراكز الصحية المُدمرة في أوكرانيا تم تقديرها بنحو 38 مليار هريفنا أوكرانية (ما يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي).

 

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة الأوكرانية في بيان، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ارتكبت أكثر من 2200 جريمة ضد الطبيعة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

 

وأضافت الوزارة أن الأضرار البيئية في أوكرانيا بفعل الحرب تُقدر قيمتها حتى الآن بأكثر من 37.4 مليار يورو، موضحة أنه بحسب إحصاءاتها فإن الهواء هو الأكثر تضررا حيث يتم تلويثه باحتراق المنتجات البترولية وحرائق الغابات.
 

وزارة الصحة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية يوكرينفورم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

من حمام الصباحية لعيش وحلاوة التخشيبة..القصة الكاملة لعريس الإسماعيلية وتفاصيل الحكم بحبسه

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

موعد عزاء شقيقة شحتة كاريكا بعد وفاتها صباح اليوم

ترشيحاتنا

إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية| مشروع قانون

الحق نفسك .. 3 أطعمة شهيرة يتناولها قد تؤدي إلى فقدان البصر

دعاء عامر بن قيس التميمي في جوف الليل.. يكتب لك النجاة من الكروب

مديرة صندوق النقد الدولي تكشف موعد حصول مصر على القرض وفترة السماح

شبانة يكشف كواليس قرار سحب أرض من سموحة.. ويؤكد:الأحمر يستحق رعاية أكثر من 2 مليار..فيديو

جنرال أمريكي سابق يتحدث عن عمل المخابرات السعودية بشأن إيران.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ