وزارة الصحة الأوكرانية: 1100 مستشفى تضررت بفعل الهجمات الروسية

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، أمس الأحد، أن نحو 1100 مستشفى ومركز للرعاية الصحية في أوكرانيا تضرروا بفعل هجمات الجيش الروسي في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن 144 منشأة رعاية صحة تدمرت بالكامل نتيجة الهجمات الروسية، مضيفة أن هناك 95 مستشفى تم إعادة ترميمها وتشغيلها بالكامل، بالإضافة إلى 204 مستشفيات تم تجديدها بشكل جزئي.

وأضافت الوزارة أن تكلفة أعمال تجديد وإعادة ترميم المستشفيات والمراكز الصحية المُدمرة في أوكرانيا تم تقديرها بنحو 38 مليار هريفنا أوكرانية (ما يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي).

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة الأوكرانية في بيان، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ارتكبت أكثر من 2200 جريمة ضد الطبيعة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن الأضرار البيئية في أوكرانيا بفعل الحرب تُقدر قيمتها حتى الآن بأكثر من 37.4 مليار يورو، موضحة أنه بحسب إحصاءاتها فإن الهواء هو الأكثر تضررا حيث يتم تلويثه باحتراق المنتجات البترولية وحرائق الغابات.

