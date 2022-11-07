صالح جمعة يثير الجدل بظهور غريب مع الإسماعيلي

أثار صالح جمعة، صانع ألعاب الإسماعيلي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام الرباط والأنوار، أمس الأحد.

ويبتعد صالح جمعة عن الجاهزية البدنية بشكل واضح، حيث ظهر في الملعب بوزن زائد إلى حد كبير.

وقد شهدت مسيرة صالح جمعة تدهورا في السنوات الماضية، إذ تخلى عنه الأهلي بعد نهاية موسم 2019-2020، الذي لعب خلاله الدولي المصري السابق 39 دقيقة فقط، مقسمة على ثلاث مباريات.

ورحل صالح (29 عامًا)، الذي فقد مكانه في منتخب مصر منذ عام 2017 بعد تأهل الفراعنة لكأس العالم، إلى سيراميكا كليوباترا في موسم 2020-2021، وظهر بمستوى جيد نسبيا، حيث شارك مع الفريق في 19 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 4.

وبينما كان يحاول استعادة مستواه السابق، تعرض لإصابة قاسية بقطع في وتر أكيليس.

وهو ما أبعده لفترة طويلة عن الملاعب، قبل أن يعود للمشاركة مع سيراميكا، بدايةً من الجولة 22 من دوري الموسم الماضي، عندما التقى فريقه السابق مع فاركو (1-1).

وإجمالا، لعب صالح جمعة 12 مباراة في الموسم الماضي، صنع خلالها هدفا واحدا، قبل أن يرحل إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، مطلع الموسم الجاري.

وشارك مع الدراويش حتى الآن كبديل أمام الأهلي وغزل المحلة، في مباراتين خسرهما الإسماعيلي.