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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البيئة اللبناني: ميقاتي يترأس وفد الحكومة للمشاركة في قمة COP 27

ناصر ياسين
ناصر ياسين

قال الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء ووفد من الحكومة اللبنانية ، يشاركون فى قمة المناخ COP 27 المنعقدة بشرم الشيخ.

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وأضاف "ناصر ياسين" خلال حواره التليفزيوني على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن لبنان لا تردد فى المشاركة فى جميع المؤتمرات الخاصة بالمناخ والبيئة بشكل عام، وتحديدا إذا كانت هذه المؤتمرات مقامة فى مصر لان هناك علاقة قوية تربط مصر ولبنان.

وتابع ناصر ياسين، أن موضوع الأمن الغذائي فى لبنان سوف يتأثر كما يحدث فى كثير من دول العالم بسبب تغير المناخ، مشيرا الى أن تغير المناخ وكثرة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة سوف يؤثر على البقعة الخضراء فى لبنان وسوف يتأثر الأمن الغذائي بسبب ذلك.

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