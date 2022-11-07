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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البيئة السابق: اتفاقيات المناخ بدأت 2015 ومصر بدأت الاهتمام بدراسة التنمية المستدامة

تغير المناخ
تغير المناخ

قال دكتور مصطفى كامل وزير البيئة السابق، إن تغير المناخ لا يعني البرد أو الحر أو الصيف والشتاء  بل هو مشكلة حدثت في المناخ بسبب التلوث والاحتباس الحراري بالغازات الدفيئة التي رفعت درجة حرارة الأرض فحدثت كوارث،  ولأن الكوكب مرتبط ببعضه من بحار لمحيطات لدول وقارات والأرض والصحراء فاذا حدثت مشكلة في مكان تؤثر على أماكن أخرى.


وأوضح كامل، أن اتفاقيات المناخ بدأت 2015 لكن مصر بدأت الاهتمام بدراسة قضايا المناخ من فترة طويلة وبدأت ما يسمى التنمية المستدامة من 2014 قبل أن يبدأ العالم تنفيذها.

 حيث بدأت عجلة التنمية وخطوات وبنود التنمية المستدامة قبل اهتمام العالم بها وبالإعلان عنها.


وشدد وزير البيئة السابق، على أن أهم شيء في قضايا التغير المناخي هي التوعية بمضار البيئة وأثرها على الإنسان مثل التصحر الذي يؤثر على العالم كله.

 

الاحتباس الحراري مصطفى كامل تغير المناخ التنمية المستدامة التغير المناخي

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