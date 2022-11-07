رئيس الوزراء الهولندي: سنزيد مساهمة تمويل المناخ لـ1.8 مليار يورو بحلول 2025

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن هولندا ستزيد مساهمة تمويل المناخ إلى 1.8 مليار يورو بحلول عام 2025.

جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ COP27 بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

وكان قد وصل رئيس الوزراء الهولندي لمقر انعقاد مؤتمر قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة وباقي رؤساء الدول والحكومات اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ فى مجال العمل المناخي.