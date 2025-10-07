قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب

إبراهيم الهواري

شهد الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادث اصطدام سيارة سيارة بالرصيف أعلى الطريق الدائري بقليوب ، أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخرى.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع حادث علي الطريق الدائري بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخرى، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف.


وانتقلت قوة من المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بقوة في الرصيف.


وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ناصر العام، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

