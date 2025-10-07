قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر
وزير الصحة يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة توليه منصب مدير عام اليونسكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 12.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البامية من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 10 إلى 20 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 10 إلى 18 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال الصيفي من 20 إلى 44 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح المصري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

المانجو الزبدية من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو

المانجو البلدية من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو العويسي من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو

المانجو الصديقة من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو

المانجو جولك من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو

الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

البلح من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو


تشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.

أسواق سوق العبور خضار فاكهة تجار جملة

