"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر

كشفت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، أن النصر في مصر بالأمس كان نصرين ذكرى حرب أكتوبر وفوز خالد العناصر بمنصب مدير عام اليونسكو.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز العناني له الكثير من الدلالات أولها الإجماع الكبير على المرشح المصري.



وأكدت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، أن الرهان كان على دعم القوى الأفريقية والعربية ولكن المفاجأة كان الدعم الكامل من كل الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو حيث فاز بـ 55 من أصل 57 صوتا.



واختتم أن مصر دولة ذات حضارة وتاريخ وثقل في مجال الترث والثقافة والتاريخ، موضحة أنه طوال فترة الحملة التي استمرت 30 شهرًا تم بذل الكثير من الجهود إلى جانب دعم كامل من الخارجية المصرية.

