وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر

خالد العناني
خالد العناني
البهى عمرو

كشفت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، أن النصر في مصر بالأمس كان نصرين ذكرى حرب أكتوبر وفوز خالد العناصر بمنصب مدير عام اليونسكو.


وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز العناني له الكثير من الدلالات أولها الإجماع الكبير على المرشح المصري.


وأكدت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، أن الرهان كان على دعم القوى الأفريقية والعربية ولكن المفاجأة كان الدعم الكامل من كل الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو حيث فاز بـ 55 من أصل 57 صوتا.


واختتم أن مصر دولة ذات حضارة وتاريخ وثقل في مجال الترث والثقافة والتاريخ، موضحة أنه طوال فترة الحملة التي استمرت 30 شهرًا تم بذل الكثير من الجهود إلى جانب دعم كامل من الخارجية المصرية.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

